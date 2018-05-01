СМИ: Предполагаемый возлюбленный Полины Гагариной продолжает жить с женой и детьми

О романе певицы с саунд-продюсером ChinKong сообщил Telegram-канал «Только никому».

Полина Гагарина и её предполагаемый возлюбленный, фото из Instagram

Замужнюю Полину Гагарину уличили в романе с саунд-продюсером ChinKong. Источник на условиях анонимности сообщил, что предполагаемый возлюбленный певицы, несмотря на давнюю любовную связь с Полиной, продолжает жить с гражданской женой и двумя детьми. Информацию анонима передаёт Telegram-канал «Только никому».

Гагарина и сотрудник ChinKong никак не комментируют информацию СМИ о приписываемом им романе. Однако продолжают проводить время вместе.

Информация о романе Полины Гагариной и музыканта, фото из Telegram-канала «Только никому»

Ранее очевидцы застукали звезду «Евровидения» и известного саунд-продюсера у аутлета на Новой Риге. Музыканты мило беседовали, а когда уходили, мужчина нежно обнял артистку за талию. Соответствующие фото появились в Telegram-канале «Только никому».

СМИ утверждают, что Полина познакомилась с музыкантом при совместной работе над аранжировками песен: музыкант сделал танцевальные ремиксы на хиты «Смотри», «Камень на сердце» и «Небо в глазах». Их рабочие отношения переросли в роман.

Встреча Полины Гагариной и саунд-продюсера, фото из Telegram-канала «Только никому»

Недавно Дмитрий Исхаков, супруг наставницы «Голоса», признался, что они расстались более полугода назад, но смогли сохранить хорошие отношения. Следовательно, Гагарина и сотрудник ChinKong могут давно быть вместе.