Исполнительницы хита «Ягода-малина» Легкоступова вышла замуж в третий раз

С очередным супругом 54 – летняя певица познакомилась в соцсетях.

Исполнительница популярного в свое время хита «Ягода-малина» в третий раз связала себя узами Гименея. 54 – летняя певица Валентина Легкоступова вышла замуж за 57–летнего сочинского яхтсмена Юрия Фирсова, с которым познакомилась в социальных сетях. Это знакомство и привело парочку в ЗАГС. Церемония прошла в Сочи, но на праздник был приглашен только узкий круг людей. Валентина не сразу ответила «да» на предложение руки и сердца — для начала подержала интригу и поиграла в скромницу, но затем согласилась Легкоступова вслед за мужем пристрастилась к яхт-спорту. Артистка приняла участие в международных состязаниях в Монте-Карло и Макао.

В передаче «Судьба человека» певица рассказывала о новом возлюбленном:

«Мне хочется быть с ним каждую секунду. Мы два энерджайзера, которые много хорошего в жизни сделают».

До этого артистка прожила 20 лет в браке с Алексеем Григорьевым. От этого союза у нее остался сын Матвей. Причинами разрыва супругов стало увлечение Алексея спиртным и неприязненное отношение к старшей дочери певицы от первого брака с музыкантом по имени Игорь.

Россиянам Валентина известна только по хиту «Ягода-малина». По слухам, Валентина впала в немилость у Аллы Пугачёвой и ее звезда на эстрадном небосклоне закатилась.