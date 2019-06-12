Тимати согласился на запись трека с Моргенштерном на своих условиях

Black Star не будет участвовать в создании хита, но Юнусов снимет Алишера и Славу Марлоу в клипе, поместив туда столько рекламы, сколько захочет.

Тимати согласился на трек с Моргенштерном. Источник: YouTube TimatiOfficial , Instagram @ morgen_shtern

Молодой бит-мейкер Слава Марлоу, сотрудничающий с рэпером Моргенштерном, набрался смелости, чтобы предложить основателю Black Star спродюсировать его и записать «главный хит его карьеры». Спустя всего сутки Тимур Юнусов дал ответ. Он согласился на запись совместной песни с Моргенштерном. Но, как и следовало ожидать, не обошлось без условий со стороны «старичка» отечественного хип-хопа.

Алишер и Марлоу намерены записывать трек на своих условиях. При этом они гарантируют, что песню услышат множество людей. От Тимати требуется лишь приехать в трэп-дом Моргенштерна и смириться с тем, что ему предложат.

Юнусова такие условия устроили, но он выдвинул и свои. Тимати заявил, что не будет участвовать в создании трека, но снимет на него клип с Алишером и его юным помощником Славой. Ни рэпер, ни Марлоу не смогут корректировать прописанный сценарий. Кроме того, Тимати поместит в клип столько рекламы, сколько захочет. Благодаря этому глава Black Star получит прибыль, даже если новое творение провалится.

Кадры из видеообращений. Источник: YouTube-каналы SLAVA MARLOW и TimatiOfficial

Будущий фит «старой» и «новой» школы рэпа уже вызвал интерес у пользователей Сети. Поэтому без внимания миллионов слушателей точно не останется, хоть хиту уже и предрекают судьбу последних работ Тимати.