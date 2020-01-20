Представитель Пелагеи считает, что Телегин скрывает часть своего имущества

Развод певицы и хоккеиста получил неожиданные повороты.

Пелагея и Телегин. Фото: Instagram @itelegin07, @pelageya_insta

В данный момент идет бракоразводный процесс Пелагеи и Ивана Телегина. Мужчина подал заявление на раздел имущества, хотя певица хотела решить все мирным путем. Все, что она требовала от супруга — алименты. Представитель Пелагеи начал разбираться в этом деле, он считает, что Телегин скрывает часть своего имущества. Об этом юрист рассказал изданию «Стархит».

По словам помощника адвоката певицы, у пары была общая квартира, которая оценивается в 30 млн рублей. Она была оформлена на Ивана. Позже мужчина продал имущество, а вырученные с продажи средства решил скрыть. Деньги попросту «испарились». Помимо жилплощади, хоккеист избавился от «Бентли» за 16 млн рублей.

Можно сказать, что в большей степени он был куплен на деньги Пелагеи, ведь ради супруга женщина продала свой «Мерседес», а недостающую сумму супруги взяли из семейного бюджета. Деньги с продажи певица так и не увидела. Таким образом получается, что и этот момент Иван предпочел скрыть.

Что касается алиментов, Пелагея требует от Телегина четверть от его доходов. Как раз столько, сколько ей полагается по закону. Об этом рассказала «Комсомольская правда».