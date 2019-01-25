Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания

Chicken Mafia открылась на Большой Дорогомиловской улице.

Тимати и Артем Юнусовы открыли Chicken Mafia. Фото: Instagram @timatiofficial

Как известно, у Тимати есть сеть ресторанов Black Star Burger. Сейчас Юнусов и его брат решили расширить бизнес и запустили новую сеть ресторанов быстрого питания, которая называется Chicken Mafia. Об этом рассказал сам Тимати в своем Instagram-аккаунте.

По словам бизнесмена, Chicken Mafia не относится к Black Star, и является только семейным бизнесом. Тимати подчеркнул, что это будет единственный ресторан в своем роде. Так Юнусовы хотят сохранить качество и атмосферу заведения. Более того, артист считает, что его ресторан не будет конкурировать с другими заведениями быстрого питания. Чтобы в этом убедиться, он предлагает поклонникам прийти в Chicken Mafia и отведать его еду.

Ранее мама исполнителя Симона Юнусова обрадовалась, что ее дети стали вести бизнес вместе. Она надеется, что Тимур и Артем станут крепкой опорой друг для друга. Также женщина добавила — у нее нет сомнений, что вместе Юнусовы смогут добиться многого.