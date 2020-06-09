После смертельного ДТП Ефремов резко бросил пить и начал «читать взахлёб»

Адвокат Михаила рассказал, что во время домашнего ареста его подопечный «не может расслабиться».

Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым фургоном Lada, водитель которого вскоре скончался в НИИ имени Склифосовского; фото с аккаунта @efremovmfan в Instagram

8 июня 2020 года перевернуло жизнь актёра Михаила Ефремова с ног на голову. Вследствие смертельного ДТП, произошедшего на Садовом кольце в Москве, скончался 57-летний Сергей Захаров из-за черепно-мозговой травмы несовместимой с жизнью. Виновником происшествия признали Ефремова, ведь многочисленные свидетели не только видели своими глазами актёра за рулём, но сняли его на видео, эти ролики все ещё гуляют по Сети. Сейчас Михаила посадили под домашний арест, а друг и адвокат артиста Эльман Пашаев рассказывает, что Ефремов резко бросил пить и начал «читать взахлёб».

В видеороликах, снятых после смертельного ДТП, очевидцы не скрывают своего отвращения, когда наводят камеру на Ефремова, да и он сам не может связать двух слов, шатается, едва не падает. Удивительно то, как он вообще в тот день дошёл до автомобиля, ведь позже экспертиза показала, что в крови Михаила была не только огромная доля алкоголя, но следы употребления запрещённых наркотических веществ. Режиссёр Валерий Сергеев ранее сообщал, что у Ефремова долгие «отношения» с алкоголем и наркотиками, из-за чего он мог срывать репетиции, спектакли, а также бить своих жен.

Однако люди меняются, и, судя по всему, авария со смертельным исходом заставила переосмыслить Михаила свой образ жизни. Или, по крайней мере, его адвокат хочет, чтобы сложилось такое впечатление, ведь Ефремову грозит 12 лет колонии. Вполне понятно, почему сейчас, по словам друга Михаила, тот «не может расслабиться». Учитывая резонансность ДТП и отягчающие условия в виде алкогольного и наркотического опьянения, вряд ли защите актёра удастся скостить срок. Впрочем, в издании «Телепрограмма» опубликованы данные о том, что родственникам погибшего курьера Захарова сторона защиты предложила 40 млн рублей. Адвокат Пашаев поспешил опровергнуть эти сведения, назвав их «выдумкой». Позиция семьи погибшего осталась прежней – родственники требуют правосудия, как и возмущенная общественность.