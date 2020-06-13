Подруга Ефремова рассказала о поведении актёра сразу после ДТП

Со слов ресторатора Татьяны Беркович, Михаил напоминал человека, которому дали по голове дубиной.

Михаил Ефремов и место смертельного ДТП. Фото: eadaily, img.ria

Подруга Ефремова прибыла на место резонансного ДТП одной из первых после звонка друга. Женщина сообщила, актёр уже сидел на заднем сиденье полицейской машины.

Беркович открыла дверь, спросила Ефремова о самочувствии и увидела ужас на его лице. Он показался женщине похожим на то выражение, как после удара по голове дубиной.

Затем Михаил спросил у Беркович о состоянии пострадавшего и попросил поехать к нему в больницу, что она и сделала. Татьяна сообщила, первым в госпиталь к Захарову прибыл его начальник. Они вместе провели в больничном коридоре всю ночь.

Ресторатор рассказала, врач сразу сообщил, что травма тяжёлая, но Захаров не при смерти. Никто не предполагал, что он умрёт, это произошло внезапно и неожиданно.

Беркович сообщила, что Миша после этого двое суток вообще не говорил и выглядел растерянным. Женщина уверена, артист будет корить себя до конца своих дней.

Одновременно она проинформировала, что не считает Ефремова запойным алкоголиком и до ДТП никогда не видела, чтобы артист садился пьяным за руль.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что подзащитный по его просьбе почти не смотрит телевизор, тем более новостные каналы, чтобы «не сойти с ума». Исключение составляют «Культура» и «Спорт».

Артист не признаёт себя виновным, хотя готов на денежную компенсацию семье Захарова. Срок по статье обвинения от пяти до двенадцати лет.