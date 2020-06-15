Брат погибшего в ДТП Захарова намерен взять деньги у Ефремова

Информация адвокатов сторон противоречива.

Эльман Пашаев защищает интересы Ефремова. Адвокат обнародовал 17 июня информацию о том, что брат Сергея Захарова, погибшего в аварии при участии артиста, сообщил о готовности обсуждать размер компенсации.

Иную информацию предоставил Александр Добровинский, защитник интересов потерпевшей стороны. По его утверждению, родственники погибшего не примут предложения о выплате денег от Ефремова. Какой бы большой ни была сумма.

Пашаев сообщил, что общался с братом Захарова. Со слов адвоката, информация Добровинского не соответствует действительности. Валерий готов обсуждать размер денежной суммы. Правда, при условии разрешения Добровинского. Пашаев уверен, что семья нуждается в средствах. Он и Ефремов готовы обсудить размер.

В подтверждение слов адвокат обвиняемого снял на видео диалог, где виден номер Валерия. Пашаев утверждает, разговор состоялся 16 июня вечером. В планах защитника артиста обговорить с Добровинским вопрос компенсации. Размер суммы Пашаев не озвучил, но сделал туманное сообщение, что она может быть больше, чем принято. Добровинский накануне выступил для «Москва FM» и сообщил, что брат Захарова обсуждал с адвокатом обвиняемого саму возможность переговоров. Окончательное решение примет семья. Защитник погибшего уверен, что она откажется от помощи Ефремова, несмотря на желание брата Захарова. Однако, лично он готов к встречам и переговорам.

Есть одно условие, Добровинский настаивает на том, что при встрече должны присутствовать двое известных людей, дабы не случилось последующих разнотолков.

Таким образом, история с резонансным ДТП получила продолжение. Следует отметить, ранее Валерий отметился заявлением о том, что не принимает извинения Ефремова и не намерен брать от него деньги.