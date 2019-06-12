«Училка» русского языка раскритиковала речь Насти Ивлеевой

Татьяна Гартман указала экс-ведущей «Орла и решки», что слова «исчерпать», «яства», «включённый» и некоторые другие звезда говорит неправильно.

Татьяна Гартман с YouTube-канала «Училка vs ТВ» разобрала ошибки Ивлеевой, которые часто допускает и любой другой человек в «живом» разговоре; фото с аккаунта @nastyaivleeva в Instagram

Некогда ролик с коллекцией фраз на английском языке, сказанных Настей Ивлеевой во время съемок «Орла и решки», получил большую популярность – ведущая очень плохо знает иностранный язык, смешно ломает слова. Однако, судя по всему, и родной язык блогерша знает не очень хорошо, ведь преподаватель русского языка Татьяна Гартман раскритиковала речь Насти Ивлеевой в пух и прах. Гартман, или как она сама себя называет «училка», обратила внимание, на то что Анастасия говорит «явства» вместо «яства», а кроме того в «исчерпать» делает ударение на последний слог, а не на букву «е». Гартман уточнила, что на «е» остается ударение в словах «черпать» и «начерпать», только в «вычерпать» ударение перетягивает буква «ы».

Неправильно Ивлеева говорит слово «включённый», где ставит ударение на «ю», когда следовало бы на «ё». Гартман объясняет, что во всех подобных словах ударение никогда не падает на слово «ключ». Отличилась Настя и использованием слова «залазить», в то время как оно является просторечным – «училка» порекомендовала Ивлеевой использовать «залезают». Кроме того, в слове «бутики», как утверждает Гартман, нужно делать удаление на первую «и», а не на последнюю, как поступала экс-ведущая «Орла и решки».

Был и спорный момент со словами «зверями» и «зверьми». Ивлеева, рассказывая про свою нелюбовь к циркам с животными, использовала слово «зверьми», и Гартман допустила, что иногда использование мягкого знака с «р» в словах «дверьми», «лошадьми». Вариант «зверьми» также возможен, но считается устаревшим. Также интересно, что слово «тапки» в единственном числе может быть только женского рода, то есть правильно «тапка», а не «тапок», но Ивлеева была уличена в использовании именно последнего варианта. Аналогичный случай был со словом «шпроты», которое Анастасия использовала в родительном падеже – «шпрот», хотя допустимо использование и «шпротов». Причем, как сообщила «училка» Гартман, говорящему нужно определиться: шпроты в мужском или женском роде. Если в мужском, то правильнее «шпрот», а если в женском, то «шпротов».