Россияне приобрели более 1300 объектов недвижимости в Турции за 2017 год. Граждане России вошли в пятерку лидеров по покупке квартир и домов.

В общей сложности россияне приобрели 1331 объект недвижимости в Турции за 2017 год. В статистику вошли квартиры и дома на территории всего государства.

Статистическое ведомство сообщило, что всего за прошедший год иностранцы приобрели недвижимости в количестве 22 234 единиц. Это почти на 20% больше, чем в 2016 году. Тогда спад на рынке недвижимости был вызван угрозами террористических атак.

В лидерах по приобретению квартир и домов в Турции оказались граждане Ирака. За ними прочную позицию заняли подданные Саудовской Аравии. Тройку лидеров замыкает Кувейт. На четвертом месте оказались россияне.

Большая часть приобретенной недвижимости находится в Стамбуле или провинции Анталья.