Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина: «Оперативность системы позволяет быстро реагировать на изменения в налогообложении»

Эффективность выстроенной Правительством Москвы системы, связанной с налогообложением имущества, позволила оперативно реагировать на изменения и применять гибкую налоговую политику в сфере взимания имущественного налога. Об этом информирует инвестпортал Москвы, со ссылкой на слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной.

На прошедшем недавно заседании Президиума Правительства Москвы было принято решение исключить 205 объектов из Перечня имущества, облагаемого налогом, исчисляемым на основе кадастровой стоимости. Теперь собственники зданий будут выплачивать имущественный налог, основываясь на балансовой стоимости объектов. Около 800 тыс. кв. метров площадей исключены из Перечня по различным причинам: 189 зданий перестали соответствовать критериям включения в Перечень. Часть объектов имела ошибочные сведения о цели их назначения, и после исправления Росреестром ошибки также потеряли право находиться в Перечне. «Выстроенная система позволяет оперативно вносить в Перечень изменения и тем самым поддерживать приоритетные для города отрасли», - отметила Наталья Сергунина.