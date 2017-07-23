Второй купон по облигациям внутреннего займа выплачен жителям ЯНАО

В Ямале планомерно реализуют проект, признанный независимым агентством СBONDs INFO «Инновацией 2017 года». Речь идет о выпуске облигаций внутреннего займа ЯНАО для населения. Первая выплата по ним была произведена 17-го января, а вторая — 18-го апреля. Эти облигации — высокодоходный и малорисковый рыночный инструмент, позволяющий населению Ямала грамотно вкладывать свои денежные средства. С его помощью местные жители могут инвестировать в социально-экономическое развитие автономного округа Об этом написал портал Компании России.

У ЯНАО безупречная кредитная история, а инвестиционная привлекательность находится на высоком уровне, о чем регулярно свидетельствуют российские и международные рейтинговые агентства. К тому же, в автономном округе за все время его существования ни разу не было дефолта по его долговым обязательствам.

Сообщается, что выпуск облигаций для ямальцев был произведен в документарной форме. Благодаря этому совершать в их отношении действия может только владелец.