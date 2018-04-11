Москва одержала победу в рейтинге развития ГЧП

В третий раз подряд российской столице удалось победить в ежегодном рейтинге отечественных регионов по уровню развития ГЧП. Он на традиционной основе был составлен специалистами Минэкономразвития РФ и Национального центра ГЧП. Результаты актуального рейтинга за 2017-й год были озвучены во вторник (24 апреля). Об этом сообщил портал Investmoscow.ru

Комментируя событие, заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что стабильные лидерские позиции мегаполиса в рейтинге можно объяснить несколькими причинами. В частности, это большой опыт реализации проектов ГЧП, а также благоприятная институциональная и нормативная среда. Отмечается, что с 2013 г. Москвой было заключено контрактов на условиях ГЧП с общей суммой в 800 млрд. рублей.

В настоящее время в столице РФ одним из высокоэффективных и новых механизмов работы с инвесторами выступают долгосрочные офсетные контракты. Ими предполагаются встречные инвестиционные обязательства поставщика. Такую информацию сообщил лидер столичного ДЭПИР Владимир Ефимов. По словам управленца, сейчас высока вероятность привлечения инвесторов к поставкам в мегаполис учебного оборудования и медицинской техники.