В столице выбрали триумфаторов конкурса «Московская реставрация – 2018»

В текущем году в российской столице в восьмой раз проводится конкурс «Московская реставрация». Как сообщила заместитель мэра мегаполиса Наталья Сергунина, в общей сложности для участия в конкурсе было подано 105 заявок по 47 культурным объектам, а также прислало 16 проектов студентов. Такую информацию передает РИАМО.

По словам Натальи Сергуниной, профессионалы уже давно признали важность проведения конкурса «Московская реставрация». За те годы, что он организуется, комиссией было оценено уже около пяти сотен реставрационных проектов, — уточнила чиновница.

Третьего октября в столице прошло заседание жюри конкурса, в ходе которого была выставлена оценка конкурсным проектам и произведен выбор победителей. Триумфаторы получат награды на соответствующей церемонии в декабре. Привычно отдельной премии будет удостоен лучший студенческий проект реставрации.