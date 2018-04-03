За четыре года посещаемость Инвестиционного портала Москвы «приросла» в 6 раз

За четыре года посещаемость Инвестиционного портала города Москвы значительно увеличилась, продемонстрировав почти шестикратный рост. Если в 2014 году сайт ежемесячно посещали в среднем 27000 человек, то в первом квартале 2018 года этот показатель составил свыше 150000 посещений. Об этом сообщил портал Investmoscow.ru.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, работающий для инвесторов по принципу «одного окна» сайт доступен не только на русском, но и на китайском, немецком, английском, арабском и испанском языках. На портале представлена исчерпывающая информация об инвестиционном потенциале главного города Российской Федерации.

Лидер Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, в свою очередь, назвал один из наиболее посещаемых разделов портала. Так, свыше 40% посещений зафиксировано в отношении раздела со сведениями о земельно-имущественных торгах мегаполиса.