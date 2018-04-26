Нефтяная торговля принесла России более 28 млрд. долларов

Федеральная таможенная служба обнародовала данные, согласно которым в первом квартале этого года доходы России от торговли нефтью поднялись до 28,2 млрд. долларов.

По сравнению с прошлым годом, объем доходов увеличился более чем на 20%. При этом количество проданной нефти сократилось примерно на 1,5%.

Также увеличились доходы, полученные от продажи нефтепродуктов – на 21,4% сравнительно с прошлым годом. В нынешнем году этот вид экспорта уже принес России 19,2 миллиардов долларов.

Эксперты отмечают, что доходность нефтяного экспорта увеличилась в том числе и благодаря росту цен на нефть, который наблюдается в этом году. Некоторые аналитики считают, что из-за роста напряженности на Ближнем Востоке цена нефти вообще может вырасти до 100 долларов за баррель.

Масла в огонь подливает и возможный выход США и Европы из ядерной сделки с Тегераном. Это обязательно вызовет рост цен на углеводороды, поскольку в таком случае в отношении Ирана снова будут введены экономические санкции. Как это повлияет на баланс импорта и экспорта нефти в России, эксперты оценивать пока не берутся.

Напомним, в апреле стало известно, что между Ираном и странами Еварзийского экономического союза может быть создана зона свободной торговли.