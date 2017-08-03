Шумиха вокруг Facebook помогла компании рекордно увеличить прибыль

Похоже, ситуация вокруг Facebook плавно превратилась из скандальной в рекламную и принесла мегакорпорации солидный доход. Такой вывод можно сделать из обнародованной компанией финансовой отчетности.

Так, в 1 квартале этого года чистая прибыль Facebook оказалась почти на миллиард долларов больше запланированной и достигла без малого 5 млрд. долларов. Соответственно, в пересчете на 1 акцию размер прибыли составил 1,69 доллара, тогда как в прошлом году этот показатель едва перевалили за 1 доллар.

По сравнению с 2017 годом, наполовину выросли доходы от рекламы – они составили 11,8 млрд., а выручка компании увеличилась до11,97 млрд. долларов (против запланированных 11,4 млрд.).

Но самой радостной для компании статистикой стала информация об увеличении числа пользователей социальной платформы. Как сообщил сам основатель Facebook Марк Цукерберг, количество пользователей в месяц сейчас достигает 2,2 млн, в день – 1,4 млн человек, при этом сообщество Facebook продолжает расти.

Кроме того, Цукерберг, который уже прошел через сенатские слушания, пообещал, что в этом году безопасность пользователей станет приоритетом компании.

Скандал вокруг Facebook разгорелся в марте этого года после того, как была обнародована информация, что британская Cambridge Analytica через специальное приложение – тест получила доступ к персональным данным более 80 миллионов пользователей социальной платформы. Предположительно эти данные были использованы для манипуляции общественным мнением во время президентских выборов в США, а также Brexit. Сообщалось о том, что на фоне скандала Марк Цукерберг может лишиться 2 миллиардов доходов компании, а также части своей аудитории.