Тайная покупка Цукерберга обошлась ему в 58 млн. долларов

Глава компании Facebook приобрёл два поместья у озера Тахо на пересечении штатов Невада и Калифорния. При совершении сделки в 59 млн. долларов Марк Цукерберг подписал соглашение о неразглашении.

В сеть уже просочилась информация, что основатель Facebook с женой собираются снести приобретённые особняки, чтобы воздвигнуть здесь новый дом с видом на озеро. Отмечается, что Цукерберг, чьи доходы превышают 19 млрд. долларов, долгое время скромно жил в простом арендном доме рядом с офисом Facebook. Однако несколько лет назад пошёл на поводу рекомендаций своих финансовых аналитиков и сэкономил на налоговых выплатах, приобретя шикарный особняк за 7 млн. долларов. Глава Facebook с этого дня продолжает скупать объекты недвижимости по соседству, тратя на это десятки миллионов долларов. И только однажды Цукербергу захотелось сменить обстановку: 34-летний миллиардер купил собственный пляж длинной около 700 акров на острове Кауаи. Здесь же он открыл заводик по экологическому производству сахарного тростника. А рядом расположилась его ферма по выращиванию продуктов без ГМО. В остальных своих привычках миллиардер Марк Цукерберг мало чем отличается от миллионов американцев: одевается неброско и водит машины среднего класса. Не пренебрегает глава Facebook и возможностью перекусить на скорую руку в McDonalds. Кроме того, Цукерберг с женой жертвуют огромные средства на благотворительность.