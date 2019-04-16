Канада собирается засудить Facebook

5 мая федеральный комиссар по вопросам конфиденциальности Даниэль Терриен сообщил о намерении подать в суд на компанию Facebook за разглашение личных данных пользователей.

Комиссар сообщил, что в недавнем инциденте с британской компанией Cambridge Analytica пострадали и канадские пользователи социальной сети Facebook. В прошлом году Марк Цукерберг, создатель соцсети, заявил о «случайном» попадании данных 87 млн. пользователей в распоряжение компании Cambridge Analytica. Пострадали преимущественно жители США, так как утечка данных связана с предвыборной агитацией. Инцидент расследуется Федеральной торговой комиссией США.

К расследованию подключились и комиссары из Канады, так как среди пострадавших оказались и местные жители. Терриен сообщил, что неоднократно обращался в компанию с предложением повышения надежности хранения данных, на что получал отказ. Теперь компании грозит штраф, который не станет первым: ранее компания уже обязалась выплатить властям США более 3 млрд долларов.