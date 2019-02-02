Facebook возвращает доверие – вводит функцию Clear History

Мировая социальная сеть Facebook внедряет новый инструмент, который будет подчищать всю историю авторизаций.

Об этой радостной новости пользователи узнали от финансового директора компании Дэвида Венера. Он поделился информацией о нововведении на конференции Morgan Stanley Technology.

Венер заметил, что теперь пользователи смогут удалять все личные данные, которые собираются социальной сетью. А также будет доступно отключение сохранения личных данных на неизвестных сайтах через свой профиль. Процесс очистки будет похож на форматирование истории браузера.

Хотя Цукерберг анонсировал данный инструмент еще в мае 2018 года. Посетители Facebook протестируют эту опцию лишь с наступлением этой весны.

Запуск Clear History очередная попытка компании вернуть потерянное доверие клиентов. Например, хотя бы из-за скандала, связанного с утечкой личных данных по вине аналитической фирмы «Cambridge Analytica». Эта компания аккумулировала данные через опросы в Facebook, а после продавала их.