Facebook обвинили в передачи данных пользователей производителям электронных гаджетов

Facebook и Марк Цукерберг снова попали в эпицентр скандала с пользовательскими данными. Газета New York Times заявила, что социальная платформа делилась персональными данными своих подписчиков и их друзей с производителями смартфонов и других электронных гаджетов.

По информации издания, речь идет как минимум о шести десятках сделок, заключенных в последние десять лет с такими компаниями, как Microsoft, Apple, Samsung, Amazon и другими крупными производителями. Все они были подписаны в то время, когда Facebook боролась за лидерство среди различных социальных платформ. Поскольку речь идет о данных не только самих пользователей соцсети, но и их друзьях, а также о передаче информации без разрешения ее владельцев, газета выражает мнение, что компания Цукерберга не только действовала вразрез с собственной политикой конфиденциальности, но и нарушила правила Федеральной комиссии по торговле.

Известно, что после скандала с передачей данных британской Cambridge Analytica компания Facebook свернул часть сделок, но их большая часть все еще продолжает действовать. Соцсеть через своих представителей заявила, что обмен информацией с производителями электроники регулируется контрактами, которые жестко регламентируют ее возможное использование. Компания якобы не знает ни одного случая некорректного использования этой информации своими партнерами.

Напомним, именно публикация в New York Times стала отправной точкой скандала с передачей данных New York Times компании Cambridge Analytica. Тогда речь шла об утечке данных около 87 миллионов пользователей. Предположительно их использовали для рассылки направленной политической рекламы, которая даже повлияла на предвыборную гонку в США. В связи со скандалом основателю компании Марку Цукербергу пришлось пройти через сенатские слушания, в ходе которых бизнесмен заявил об изменениях политики конфиденциальности компании и предотвращении новых утечек.