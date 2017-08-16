Минэкономразвития снизит показатели ВВП и увеличит показатели инфляции

Максим Орешкин рассказал, что Минэкономразвития планирует уменьшить прогнозный показатель роста ВВП и увеличить прогноз по инфляции.

По словам исполняющего обязанности министра, корректировка показателей базового макропрогноза в последний раз проводилась в марте и не учитывала новые американские санкции, а также текущую экономическую ситуацию в мире. Учитывая слабый старт экономики в начале этого года, МЭРТ скорректирует запланированный рост ВВП менее 2,1%, заложенных в базовый прогноз. Кроме того, вместо 2,8% инфляция вырастет «чуть больше» 3%.

Также будут изменены средний курс рубля и прогнозируемые цены на нефть. Орешкин также заявил, что его ведомство рассчитывает на рост профицита бюджета на более чем 0,5% базового прогноза. Сейчас этот показатель уточняется. Напомним, что в проект бюджетных поправок заложен профицит федерального бюджета более чем 440 миллиардов рублей вместо дефицита в 1,27 трлн рублей базового прогноза.

Кроме того, до 1 октября Минэкономразвития планирует представить новый макроэкономический прогноз, рассчитанный на шесть лет. Именно он должен стать основой для составления бюджета на 2019 год.