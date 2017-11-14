Игорь Сечин прогнозирует новые ценовые рекорды нефти

Игорь Сечин считает, что санкции и ограничения могут привести экономику к новому «сырьевому суперциклу» и взвинтить цены на углеводороды. Такое мнение глава «Роснефти» высказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Игорь Сечин также заявил, что экономические санкции, которые США ввели в отношении Ирана и Венесуэлы, работают на американский бизнес. А в результате недавнего выхода Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки около 5% мировой добычи нефти оказались под угрозой санкций, что в конечном итоге может привести к переделу мирового нефтяного рынка.

В любом случае, следует ждать роста мировых цен на нефть, причем не столько из-за соглашения ОПЕК+, подчеркнул Сечин, а из-за непродуманной санкционной политики. Причем США давно проводят политику неприятия международных соглашений, что фактически лишает возможности оспорить их действия на международных площадках. Такие действия исключают судебную защиту либо международный арбитраж.

Все это может привести к появлению некоей «санкционной премии» в ценеах на углеводороды, а значит, и к новым ценовым рекордам. А расплачиваться за это вынуждены будут и американские, и европейские покупатели.

Глава «Роснефти» считает, что углеводороды останутся основной составляющей мировой энергетики, а также экономики в целом. Сечин отметил, что не видит угроз снижения спроса на мировом рынке. К тому же, цена от 70 до 80 долларов за баррель нужна и многим ближневосточным добывающим странам для балансирования бюджета.