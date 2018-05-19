В связи с ростом бензиновых цен Совфед обратится к профильным министерствам

Совет федерации на своем пленарном заседании в среду, 30 мая, решил обратиться с официальными письмами в Минэнерго и Министерство сельского хозяйства в связи с резким повышением цен на бензин.

Тему поднял Михаил Щетинин, возглавляющий аграрный комитет. Он заявил, что рост топливных цен мешает развитию сельского хозяйства. В ходе обсуждения Валентина Матвиенко привела статистику, согласно которой в среднем в стране цены на бензин выросли за год на 122,5%. Спикер назвала цены галопирующими и предложила обратиться в профильные министерства с тем, чтобы выяснить, какие конкретные шаги они предпримут, чтобы повлиять на ситуацию.

В то же время, сенаторы высказались за то, чтобы внимательно изучить, за счет чего именно планируется понизить акцизы на бензин. По словам сенатора Василия Иконникова, который представляет Орловскую область, сейчас в акцизах включены федеральная и региональная составляющая. Нужно обеспечить, чтобы при снижении сборов не пострадали бюджеты регионов, выпадающие расходы которых могут составить до 140 миллиардов рублей. Поэтому профильным комитетам Совфеда предложили провести необходимые консультации с Минфином по этому вопросу.

Напомним, из-за резкого повышения цен на топливо правительство планирует с 1 июля снизить акцизный сбор с тонны бензина на 3 тысячи рублей, с тонны дизельного топлива – на 2 тысячи. Снижение ставок акциза произойдет впервые за три года.