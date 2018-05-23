Moody`s назвало положительный экономический эффект ЧМ-2018 краткосрочным

Рейтинговое агентство Moody`s выпустило специальный обзор, в котором оценило влияние ЧМ–2018 на экономику России. Эксперты назвали положительный эффект чемпионата краткосрочным и не слишком значительным на фоне общего объема экономики страны.

Moody`s отмечает, что главным плюсом для России от проведения футбольного чемпионата станут инфраструктурные проекты, в первую очередь, дороги и спортивные сооружения. Выгоду также ожидают в транспортной сфере и гостиничном бизнесе, а также в торговле.

Наибольшую выгоду по мнению аналитиков получат Калининградская и Ростовская область, а также Мордовия – здесь связанные с играми вложения составят больше 9,5% всех годовых инвестиций. Меньше всего, около 0,5%, заработает Краснодарский край и Татарстан.

В целом аналитики агентства считают, что экономические бонусы от игр, которые продлятся всего месяц, не будет значительными в сравнении с общим объемом российской экономики, которая оценивается более чем в 1 триллион долларов.