ЦБ России прогнозирует сохранение санкций еще на три года

Банк России продолжит интегрировать банковскую систему страны в международную, однако прогнозирует сохранение экономических санкций как минимум до 2022 года и настаивает на поиске новых внутренних источников финансирования экономики. Об этом говорится в «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2019 – 2021 годы», которые представил ЦБ России.

Эксперты главного финансового учреждения страны считают отмену санкций маловероятной, поэтому предлагают учитывать санкционный фактор вплоть до конца 2021 года. В такой ситуации, считают экономисты, главным для страны должен стать вопрос поиска новых внутренних средств, за счет которых продолжит развиваться экономика страны. Ведь доступ к внешним займам останется ограниченной.

В то же время, Центробанк собирается и дальше интегрироваться в систему международных финансовых институтов и развивать на российском рынке лучшие мировые практики. Это повысит инвестиционную привлекательность страны и дополнительно стимулирует экономику.

При этом ЦБ прогнозирует ежегодный рост экономики страны в пределах от 1,5 до 2,1%.

Напомним, экономисты рейтингового агентства Moody's заявили, что российская финансовая система в состоянии выдержать только одну дополнительную волну санкций. Усиление санкционного давления может дестабилизировать систему, вызвав отток капитала.