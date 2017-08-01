Moody's: доллар может поступиться своим мировым господством в пользу других валют

Эксперты агентства говорят, что предпосылки для усиления роли других резервных валют есть, однако процесс глобальной дедолларизации растянется минимум на несколько десятилетий.

Как говорится в отчете аналитиков агентства, сейчас в мире активно развивается региональная торговля. Кроме того, статус резервных приобретают новые валюты, например, китайский юань. Именно эти факторы смогут повлиять в будущем на распределение доли валют в международной торговле.

Однако пока что доллар крепко удерживает свое мировое резервное лидерство. По оценкам экспертов, именно эта валюта составляет 63% в мировых резервах. А его ближайший конкурент, евро, имеет лишь 20%-ю долю. Что касается других резервных валют, их на рынке меньше 5% совокупно. При этом популярность «американца» укрепляется ролью США в мировой торговле и размером экономики страны, а также стабильной монетарной политикой.

Чтобы существенно «потеснить» доллар, говорят аналитики, Евросоюзу нужно расширить свое влияние в Азии и на Американском континенте. А Китаю – продолжать развивать международные экономические связи с партнерами за пределами своего региона. Успехи на этом направлении у КНР уже есть: напомним, что китайская денежная единица с 2016 года официально названа резервной Международным валютным фондом.

Однако эти процессы не могут быть быстрыми. Поэтому в ближайшие десятилетия доллар вряд ли уступит кому-либо свою мировую роль.