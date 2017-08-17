Банк России отозвал лицензию у «Рублева»

Московский банк «Рублев» остался без лицензии. На сайте Центробанка обнародована информация об отзыве у финучреждения лицензии на банковские операции и операции с ценными бумагами.

Причиной такого решения в Банке России назвали тот факт, что «Рублев» привлекал средства населения, а потом размещал их в активы «неудовлетворительного качества». А требования Центробанка сформировать адекватный резервный фонд привели к тому, что «Рублев» вообще остался без собственного капитала.

В регуляторе также отметили, что и раньше принимали меры в отношении «Рублева», используя свои надзорные функции – вплоть до запрета принимать вклады населения.

Теперь в банке будет введена временная администрация, которая заменит его исполнительные органы до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего.

По данным на 1 июня, банк «Рублев» входил во вторую сотню рейтинга российских банков, занимая в нем 176 строчку.