Безос снова назван богатейшим на планете

Bloomberg отдал звание самого богатого человека в мире Джеффу Безосу, оценив его капиталы в 150 миллиардов долларов.

По данным агентства, Безос «обошел» Билла Гейтса, состояние которого сейчас оценивают в 149 миллиардов. Основатель Microsoft, таким образом, оказался на втором месте в списке богачей. Однако, отмечают СМИ, Гейтс тоже сумел бы уже перешагнуть 150-миллиардный рубеж, если бы он регулярно не занимался благотворительностью – с 1996 года бизнесмен отдает часть заработанного на добрые дела.

Третье место в рейтинге – за инвестиционным королем Уорреном Баффетом с состоянием в 83 миллиарда долларов. Буквально наступает ему на пятки Марк Цукерберг с 82,9 млрд. долларов.

Bloomberg также отмечает, что Джефф Безос остается богатейшим человеком мира по крайней мере с 1982 года – тогда вышел первый топ богачей от Forbes. Основатель Amazon и сейчас занимает первую строчку Forbes The World's Billionaires, хотя его эксперты оценивают состояние Безоса несколько ниже, в 149,7 миллиардов долларов.