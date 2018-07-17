Стало известно, сколько зарабатывают в час звезды кино и акулы бизнеса

Портал Business Insider, изучив ежегодные рейтинги богачей Forbes, пошел дальше – подсчитал заработки мировых звезд в пересчете на час.

В результате выяснилось, что самый богатый представитель киноиндустрии Джордж Клуни зарабатывает каждый час больше 27 тысяч долларов. На второе место поднялась модель Кайли Дженнер – ее часовая прибыль составляет 19 тысяч «зеленых». Третью строчку занял Дуэйн Джонсон с 14 тысячами долларов. На вершине топ-листа оказались также две певицы – Бейонсе (6,8 тысяч долларов) и Тейлор Свифт (9 тысяч долларов).

В бизнес-среде больше всех за час зарабатывает бессменный лидер списка Forbes последних лет Джеф Безос. Его доход составляет около 4,5 миллионов долларов. Остальные имена этого топа также хорошо знакомы: Марк Цукерберг с 1,7 миллиона, владелец Wallmart Эдис Уолтон 1,3 миллиона и Уоррен Баффет с 1 миллионом долларов.

Также к лидерам приближается «космический мечтатель» Илон Маск (685 тысяч в час) и филантроп Билл Гейтс (456 тысяч долларов за час).