Столица может выступить местом проведения предпринимательского конкурса «Прорыв года»

В российской столице могут начать проводить на ежегодной основе конкурс «Прорыв года», целевой аудиторией которого выступят местные предприниматели. Соответствующее предложение было выдвинуто в рамках круглого стола в московском Цифровом деловом пространстве Натальей Касперской (президент ГК InfoWatch, представитель предвыборного штаба кандидата в Мэры Москвы).

В ходе своего выступления госпожа Касперская с сожалением подчеркнула, что только малая толика историй успеха столичных предпринимателей стала достоянием общественности. За счет организации бизнес-«Оскара» можно будет исправить эту несправедливость, рассказать о достижениях МСБ и комфортных условиях для развития своего дела в Москве. Благодаря этому можно будет достичь цели по популяризации предпринимательства, — не сомневается Наталья Касперская.