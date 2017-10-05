Фермер Сирота поблагодарил Минпромторг за помощь в организации сырного фестиваля

По словам фермера Олега Сироты из Подмосковья, он организовал Истринский фестиваль сыра с помощью губернатора МО Андрея Воробьева и руководителя отечественного Минпромторга Дениса Мантурова. Сыровар искренне поблагодарил управленцев, отметив, что только их содействие способствовало проведению масштабного мероприятия.

Отчетный фестиваль с 3 по 5 августа включительно принимала расположенная в Истринском районе деревня Дубровское. Его посетили порядка 45 тысяч человек. В рамках мероприятия была представлена продукция двухсот российских фермеров из разных уголков страны, которые смогли реализовать примерно 41 тонну сыра и молочных продуктов, 15 тонн хлебов, колбас и мяса.

В ходе фестиваля состоялась закладка первого камня в основание нового здания Истринской сыроварни «Русский пармезан». С подачи Минпромторга работала выставка оборудования российского производства для сыроварен и КФХ. Посетители фестиваля смогли прокатиться на верблюде и лошадях, принять участие в мастер-классах, дегустациях и сырной лотерее.