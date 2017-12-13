Сыровар Олег Сирота поздравил Дмитрия Патрушева с назначением главой Минсельхоза

Истринский сыровар Олег Сирота в своем блоге в Facebook высказал слова поздравления в адрес получивших министерские назначения Дениса Мантурова и Дмитрия Патрушева. Первый сохранит за собой пост главы Минпромторга, второй — возглавит Минсельхоз. По словам фермера, он рад, что эти посты заняли именно Мантуров и Патрушев, которые являются грамотными и эффективными управленцами.

Олег Сирота отметил, что он рассчитывает на скорое решение трех главных проблем для отечественного сельского хозяйства. К ним относятся поиск сбыта и необходимость внедрения грантовых программ поддержки небольших сыроварен. Важнейшая же проблема — кредиты. В связи с этим автор выразил надежду, что будет внедрен механизм, способствующий получению фермерами и сельхозпроизводителями кредитов под ставку меньше 5%.

Как добавил Олег Сирота, он поддерживает передачу Минпромторгу торговых представительств. Теперь фермер намеревается до конца этого года выйти на международный рынок.