Олег Сирота вступился за нижегородскую фермерскую семью, у которой вымогают деньги

Известный блогер и сыровар, основатель Истринской сыроварни Олег Сирота обратился к исполняющему обязанности губернатора Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой оказать помощь начинающим фермерам, с которых по сути вымогают деньги.

На своей странице в Facebook Олег Сирота рассказал историю начинающих нижегородских фермеров Игоря Парфенюка и Ирины Шикалевой, которые переехали из города в деревню Шеховская Чкаловского района Нижегородской области. Именно здесь они приобрели землю под сыроварню и собственный дом. Однако, при оформлении разрешения на строительство, выяснилось, что на приобретенном участке находится столб электропередачи, а значит возводить постройки на этом месте нельзя. Это оказалось довольно странным, так как при оформлении земли в собственность и постановке ее на кадастровый учет никаких обременений и ограничений не было. Тем не менее, фермеры решили, чтобы не терять времени и не выяснять, кто виноват в том, что сведения об электроопоре не попали в документацию, решили за собственный счет произвести перенос столба, для чего обратились в ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Однако из организации пришло письмо, в котором энергетики согласились перенести опору за сумму в 2,6 млн рублей, хотя, как уверяют специалисты, эта работа стоит в 20-25 раз меньше.

Отчаявшиеся фермеры написали обращение к ИО губернатора Нижегородской области Глебу Никитину, в котором попросили разобраться в ситуации, а Олег Сирота призвал главу губернии дать монополистам «по их жадным и загребущим ручонкам».