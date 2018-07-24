Наталья Сергунина: нормы налогового права требуют тщательной проработки

В ходе Московского финансового форума состоялась сессия по обсуждению налоговой системы. По мнению вице-мэра мегаполиса Натальи Сергуниной, в рамках весенней сессии ГД РФ приняла много налоговых норм, к проработке которых следует подойти взвешенно. Об этом рассказало ИА ТАСС.

Как считает госпожа Сергунина, каждое налоговое решение нуждается в проработке с учетом его влияние на разные сферы экономики. Как напоминает ТАСС, Госдума РФ приняла в первом чтении весенней сессии 155 (17,22% от общего количества) законопроекта, а во втором — 2. По итогам окончательного чтения было принято 343 законопроекта (38,11%).

По словам Натальи Сергуниной, она согласна с регионами насчет того, что у налоговых изменений, принятых весной, есть большие минусы. Имеющиеся нюансы и вопросы нужно решать, учитывая мнения регионов и интересы граждан, — констатировала чиновница.