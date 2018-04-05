Рычаги влияния на налоговую политику РФ предложила дать регионам Наталья Сергунина

Как сообщает ТАСС, во Москве проходит Финансовый форум, мероприятие состоялось в третий раз, и зарекомендовало себя как основополагающее для развития экономики страны. Сессии и дискуссии, работающие на форуме, станут базой для принятия решений в финансово-экономической сфере страны на ближайшие пять-шесть лет.

Тематикой нынешнего мероприятия стали «Финансы для развития: новая платформа формирования стабильных и сбалансированных отношений». На дискуссионной площадке, посвященной тематике изменения в налоговом законодательстве вице-мэр Москвы Наталья Сергунина отметила важность действий регионов. Она предложила дать регионам возможность влиять на налоговую политику РФ. «Необходимо, чтобы регионы участвовали в процессе формирования налоговой политики» - сказала Сергунина.