Россия улучшила свой индекс социального прогресса на 7 пунктов

В рейтинге, который ежегодно составляет международное консалтинговое агентство Deloitte, страна теперь занимает 60-е место.

Основными параметрами при расчете индекса специалисты называют доступность основных социальных благ, уровень развития общества и экологическую ситуацию. Продвижение России в верхнюю часть рейтинга, по мнению главы Deloitte в странах СНГ Иана Коулберна, связано с улучшением жилищных условий, в том числе электроснабжения россиян, успехами в медицине, и росте благополучия граждан. Кроме того, страна сохраняет лидерство по уровню доступности к среднему и среднему специальному образованию.

Возглавила обновленный рейтинг Норвегия, за ней расположились Швейцария и Исландия. В первой десятке также оказались Дания и Финляндия, Германия и Япония, а также Новая Зеландия, Голландия и Люксембург.

Среди членов так называемой «большой двадцатки» Россия оказалась на 13-м месте. А из членов БРИКС лучше российских имеет показатели только Бразилия, которую эксперты поставили на 49-е место.