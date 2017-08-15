Москва и Питер вошли в рейтинг самых комфортных городов мира

Эксперты определили, какие города планеты являются самыми комфортными для жизни. Влиятельное британское издание The Economist обнародовало свой ежегодный рейтинг Global Liveability Ranking 2018, в который вошли 140 городов мира.

Давая оценку городам – претендентам, специалисты рассматривали целый ряд факторов. В числе основных – городская инфраструктура и чистота окружающей среды, безопасность, развитость медицины, культурный уровень и образованность граждан.

На первом месте рейтинга в этом году оказалась австрийская столица Вена. В тройке лидеров также Мельбурн (Австралия) и Осака (Япония).

В десятку лучших попали еще два австралийских мегаполиса – Сидней и Аделаида, три «канадца» - Торонто, Ванкувер и Калгари, а также две столицы – Копенгаген (Дания) и Токио (Япония).

В рейтинг также внесены два российских мегаполиса – Москва и Санкт-Петербург. Они расположились в середине списка, на 68-м и 70-м местах соответственно.

Замыкает перечень сирийский Дамаск, занявший 140-е место.

Заметим, что в аналогичном рейтинге в предыдущие годы самым комфортным городом планеты эксперты семь раз подряд называли Мельбурн, австрийская Вена при этом удерживала второе место.