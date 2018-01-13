Москва вошла в топ-10 лучших рождественских ярмарок по версии британской The Telegraph

Британская газета The Telegraph включила Москву в рейтинг 10 городов мира с самыми лучшими рождественскими ярмарками, пишет Москва 24.

По версии составителей рейтинга, попадание Москвы в топ-10 произошло благодаря таким ее особенностям, как чудесные подмосковные снежные пейзажи, обилие световых шоу, национальные напитки и блины с икрой. Мэр столицы в своей Твиттер подтвердил слова британцев, добавив, что вскоре каждый москвич и турист сможет увидеть это своими глазами. «Скоро будет актуально», – написал он. Как и в предыдущие годы рождественские ярмарки в столице пройдут в рамках фестиваля «Путешествие в рождество».

В топ-10 городов с лучшими рождественскими ярмарками помимо Москвы вошли Торонто, Гонконг, остров Гернси, Страсбург, Зальцбург, Баден-Баден, Осло, города Рейна от Базеля до Кельна, Краков.