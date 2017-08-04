Туристы в 2017 году чаще всего любовались Москвой и Нью-Йорком

В 2018 году туристов в столице будет еще больше. Такие выводы делает Федеральное агентство новостей, основываясь на данных, предоставленных Департаментом экономической политики и развития города. Владимир Ефимов, министр правительства Москвы, заявил, что количество туристов в 2017 году выросло до 21 млн человек, что принесло доход в размере 90 млрд. рублей. Это в три раза больше, чем за прошлые периоды. Увеличение потока произошло благодаря усиленной работе по созданию благоприятиной среды, комфортных зон отдыха, ярких мероприятий.

«Столица вошла в группу крупнейших европейских городов, известных в туристическом мире своими фестивалями и рождественскими ярмарками — Барселоной, Прагой, Берлином, Веной», - сообщил Ефимов.

Его слова подтверждает Instagram. Он составил топ-10 самых популярных городов мира в 2017 году подсчитав гео-метки на снимках пользователей со всего мира. Самым фотографируемым стал Нью-Йорк, Москва – на втором месте, за ней – Лондон.