11 российских вузов включены в топ-500 качества трудоустройства выпускников

Кроме московских альма-матер, эксперты зачислили в рейтинг учебные заведения Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Рейтинг вузов, чьи выпускники лучше всего могут устроить свое будущее, ежегодно составляет британская компания QS (Quacquarelli Symonds). Аналитики рассматривают вузы по пяти основным критериям: репутация у работодателей, партнерство с ними и уровень взаимодействия работодателей со студентами, а также трудоустройство студентов после выпуска и их профессиональные достижения. Согласно данным рейтинга, МГУ имени Ломоносова имеет высшие показатели среди вузов России и занимает место в промежутке 101-110. Санкт-Петербургский университет оказался на позиции в пределах 161-170, а МГИМО – 201-250. Высшая школа экономики оказалась четвертой, заняв позицию в границах 251-300.

Ниже по списку расположились московская Бауманка (МГТУ), МФТИ, МИФИ и МИСиС. За ними – новосибирские технический и государственный университеты. «Замыкающим» среди российских рейтинговых вузов стал экономический университет имени Плеханова. Кроме основного, компания представила и рейтинги по отдельным показателям. Например, МГУ занял 45 строчку репутационного рейтинга Round University Ranking. В нем вузы оценивали с точки зрения качества преподавания и проводимых исследований. В этом списке Санкт-Петербургский университет оказался на 105-м месте, а МФТИ – на 109-м.

Рейтинги трудоустройства выпускников составляются компанией QS уже четвертый год. В 2017 году в него также были включены 11 высших учебных заведений из России.