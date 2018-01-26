Предсказывать оползни и наводнения сможет новая нейросеть

Новое программное обеспечение, которое сможет спрогнозировать заранее и минимизировать масштабы природных катаклизмов, создается учеными.

Исследования ведутся томскими учеными, совместно с их коллегами из Токио. К выходу планируется некая программа, которая сможет анализировать получаемую информацию о рельефе и климате, обрабатывать ее и, соответственно, прогнозировать возникновения природных катаклизмов, в том числе наводнения, оползни и другие масштабные опасности.

В основе разработки лежат ГИС-технологии, активно используемые в Томском государственном университете, и разработка «дерево решений», созданная японскими учеными для предсказания оползней.

Сообщается, что в полной мере программа сможет функционировать уже к концу 2019 года. В настоящий момент ученые сообщают, что принцип программирования в данном случае схож с нейросетями - возможности программы увеличиваются пропорционально закладывания в нее новой информации.

Напомним, что согласно опубликованному в этом году рейтингу самых престижных ВУЗов мира, Томский государственный университет занимает 350 место, из 784 возможных. Гораздо ниже - на уровне 760 места - ТГУ был всего год назад. В данном рейтинге учебные заведения оценивается по критериям качества преподавания и проводимым исследованиям. В свою очередь токийский университет занимает 15 место.