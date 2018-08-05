Первый в мире гуманоид-строитель создан в Японии

Гуманоидный робот HRP-5P, разработанный японскими учеными, сможет справиться с большинством строительных задач. С помощью новой разработки планируется регулировать нехватку строительного персонала в стране.

Отличительной чертой такого робота является умение самостоятельно распознавать окружающую среду и объекты, а также более детально планировать свои движения, что позволяет ему в числе прочего устанавливать гипсокартон. Робот умеет поднимать доски, прислонять их к каркасу стены и крепить с помощью отвертки и саморезов. Данному набору движений его обучили специально для демонстрации, но, по словам ученым, крепление гипсокартона не является его пределом.

Рост робота около 180 см, а вес - 100 кг. «Сила» робота позволяет держать в своих руках вес около трех килограмм, а многочисленные камеры и датчики в его голове каждые 3-5 минут создают карту окружающей среды для более точных движений и перемещений в пространстве.

Кроме этого, в настоящее время в Японии проходят первые испытания использования роботов в метро. С ноября по февраль роботы начнут свою работу в городском метро - они будут сообщать пассажирам о работающих маршрутах, о прибытии поездов, о нахождении входа и выхода, а также о месторасположения полиции и пунктов мед. помощи.