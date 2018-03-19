Москва, Татарстан, ЯНАО попали в десятку регионов, формирующих более 50% ВВП страны

Рекордсменов по росту и падению ВРП назвал в своем прогнозе Минэкономразвития, предоставив свои выкладки по поводу развития экономики РФ на период до 2024 года. По информации РБК, десять российских регионов в 2018 году обеспечат более половины объема добавленной стоимости всех субъектов РФ.

Ведомство называет цифру в 52,1% суммарного объема валового регионального продукта, которую Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский и Красноярский края, а также Татарстан и Башкирия. Согласно данным за прошлые годы, эти же регионы обеспечивали более 51% суммарного объема ВРП в 20167, 2016, 2015 годах. Из этого объема более 20% обеспечивала Москва, далее идут промышленные и добывающие регионы. В списках аутсайдеров со снижением объема валового регионального продукта – Чечня, Ингушетия и Сахалин. В целом, как отмечает ведомство, даже при пессимистичном сценарии экономика России может показать замедление, но не спад: расти показатели будут при любом раскладе.