Молчание – знак согласия: россиян могут автоматически подключить к системе пенсионного капитала

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники на финансовом рынке и в органах власти, такую идею рассматривают Центробанк и Минфин в рамках подготовки законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

При этом профильные ведомства предлагают опираться на статью 158 Гражданского кодекса, которая разрешает воспринимать молчание как согласие стороны заключить сделку. Отказаться от автоматического присоединения к системе будет возможно, написав соответствующее заявление.

Эксперты говорят, что автоматическое включение в систему ИПК коснется и тех россиян, которые уже являются клиентами негосударственных пенсионных фондов либо управляющей компании «Внешэкономбанк». Сейчас в стране более 76 миллионов таких граждан. Поэтому первостепенной задачей специалисты называют информирование граждан о самом подключении, а также возможности и способе отказа от автоматического участия в системе ИПК.

Скорее всего, обязанность информировать работников об их подключении к системе ИПК ляжет на работодателей. При этом отчисления граждан пойдут в НПФ того региона, где живет человек. А в течение переходного периода, рассчитанного на 5 лет, работник сможет самостоятельно выбрать, какому именно фонду доверить свои сбережения.

Как сообщает РБК, в банке России эту информацию пока не комментируют, ссылаясь на то, что законопроект находится лишь в стадии разработки.