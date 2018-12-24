Назван субъект РФ с самыми высокими зарплатами учителей

По результатам исследования Росстата, Чукотка стала лучшим регионом нашей страны по показателям среднемесячного заработка учителей. Уточняется, что он превысил 93000 рублей. В тройку лидеров также вошли столица и ЯНАО со среднемесячной зарплатой в районе 90000 рублей. На четвертой и пятой строках расположились Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. Там зарплаты педагогов в среднем составляют 79000 и 71000 рублей соответственно. Об этом написали «Известия».

Как сообщил Росстат, на противоположном полюсе его исследования расположился Северо-Кавказский Федеральный округ. Учители из республик, которые входят в состав СКФО, за месяц в среднем зарабатывали всего 20000-23000 рублей.

Напомним, что в столице РФ ведется работа по повышению уровня оплаты труда учителей. В декабре глава Депобразования мегаполиса И.Калина рассказал о том, что в 2018 году педагоги из местных школ в среднем получали 107600 рублей.