Эксперты: Экономика России не пострадает из-за длительных майских праздников

Экономика России серьезно не пострадает из-за длительных майских праздников, а последующие месяцы помогут компенсировать незначительные уходы в минус в ряде сфер экономики.

Для сравнения, в 2018 году в последнем весеннем месяце было 20 рабочих дней, а в 2019 году - 18. Но негативный эффект удастся компенсировать в июле 2019 года, когда будет больше рабочих дней.

Если подсчитать, то количество рабочих дней в 2019 году совпадает с прошлым годом (247), поэтому острого негативного влияния ждать не стоит. На большинстве секторов экономики календарный факт не скажется, чего не скажешь о промпроизводстве. Снижение ожидается на 0,1-0,2%, но это станет известно только после годовых подсчетов.

Особых потерь в продажах тоже не ожидается, так как оказание рекреационных услуг – это тоже продукт. А вот цены на майские праздники вырастут на 0,4-0,5% пункта, отмечает макроаналитик Райффайзенбанка.