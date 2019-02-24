К майским праздникам туры подорожали на 10%

Эксперты подвели итоги касательно отдыха на майские и мартовские праздники в 2019 году за пределами страны и на её территории.

Исходя из показателей, туры предложенные отдыхающим, туроператорами выросли почти на 10%. В исключение вошли Сочи и Крым, там цены остались прежними. «Это необычное явление в этом году, ведь за прошедшие несколько лет, цены на туры в преддверии майских и мартовских праздников никогда не дорожали (услуги некоторых туроператоров на 50-60% выросли относительно к прошлому году)» добавила директор Ассоциации Туризма России Майа Ломидзе.

Актуальными туристическими направлениями на майские праздники в пределах России стали Крым и курорты Краснодарского Края. Зарубежными популярными курортами отличились: ОАЭ, Тунис, Таиланд, Турция, а также Индия.