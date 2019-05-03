2 млрд. рублей вывели со стройки ЖК «Кутузовская миля»

В ходе анализа оплаты ДДУ в строительстве корпусов 18-18А в московском жилом комплексе ЖК «Квартал Триумфальный» (экс-ЖК «Кутузовская миля») были выявлены факты махинаций с перепродажей жилья. Изучение материалов провел и.о. конкурсного управляющего застройщика «ФЦСР», который поделился своими выводами в рамках заседания комитета кредиторов компании за 29 апреля. Об этом написал сайт «Экономика сегодня».

Сообщается, что экс-директор «ФЦСР» Максим Кретов продал в пользу аффилированных лиц квартиры по заниженной стоимости. В свою очередь, те продали квартиры по рыночной цене третьим лицам. Задолженность перед «ФЦСР» в результате превысила 2 миллиарда рублей. Документ с полученными данными и материалы комитета кредиторов были отправлены в суд.

Следует напомнить, что в октябре прошлого года в отношении «ФЦСР» была запущена процедура банкротства. Центр негосударственных экспертиз «Индекс» установил, что на достройку корпусов 18-18А понадобится порядка 3,6 миллиарда рублей. Девелопер не может достроить объект по причине отсутствия активов. В связи с этим регулятор отрасли «Москомстройинвест» может повысить инвестиционную привлекательность корпусов 18-18А за счет передачи новому инвестору прав на застройку корпусов 15-16.







