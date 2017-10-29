Государственный долг Украины уменьшился на 1 млрд долларов

По сообщению Министерства финансов Украины, было произведено погашение первого выпуска облигаций внешнего государственного займа, выпущенных Украиной под гарантии США на сумму 1 млрд долларов.

Выпуск этих облигаций осуществлялся в 2014 году, была установлена процентная ставка 1,84% годовых.

По состоянию на 31 марта 2019 года общая сумма государственного долга Украины составляла 78,8 млрд долларов. Из которых, на долю внешнего долга приходилось 50,4 млрд долларов, внутренний долг составлял 28,4 млрд долларов.

С 2014 года сумма внешнего долга Украины выросла на 11,6 млрд долларов. В 2019 году Украине удалось незначительно уменьшить внешний долг за счет своих международных резервов, сократившихся, по данным на 1 мая 2019 года, до 20,5 млрд долларов. Но ситуация с резервами очень печальная, резервов едва ли хватает чтобы перекрыть 41% внешнего долга. Резкое уменьшение резервов грозит девальвацией и без того ослабленной гривны.

Ранее Национальный банк Украины заявлял о своих планах направить в 2019 году на погашение внешнего долга 15,7 слрд долларов, что составляет почти четверть государственного бюджета Украины на 2019 год. Из каких поступлений будет осуществляться погашение государственного долга, представители НБУ не уточняют.